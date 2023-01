‘Cento’ e rinnovo: Castrovilli vuole riprendersi tutto. Farà da jolly di Italiano, e chissà che le amichevoli non lascino un indizio

‘Obiettivo cento’ e rinnovo: così il centrocampista della Fiorentina Gaetano Castrovilli vuole ripartire. Il numero 10 viola manca in gara ufficiale da aprile 2022 e scalpita per ritornare in campo, ma non c’è nessuna fretta. Ogni cosa ha il suo tempo, d’altronde il recupero da un infortunio così complicato ne richiede parecchio. Ma gli orizzonti sono già verso il rinnovo del contratto, che scade nel 2024.

Intanto, Vincenzo Italiano si tiene stretto Castrovilli, ma riflette su come utilizzarlo a stagione in corso. Un tempo con la Primavera disputato da esterno non basta come valutazione, ma come riporta La Nazione, il tecnico viola starebbe valutando anche quella opzione.