Centodieci squadre e migliaia di giovani atleti in campo a Firenze: anche la Fiorentina tra le partecipanti

Ci sarà anche la Fiorentina nel 16esimo Torneo della Befana, evento organizzato da Adriasport in collaborazione con la società ASD Belmonte. Una manifestazione gigantesca che coinvolgerà 110 squadre per un totale di 1700 giovani atleti, provenienti da quattro nazioni diverse: Italia, Malta, Svizzera e Romania. Tra le società professionistiche italiane ci sarà appunto la Fiorentina, oltre a Empoli, Juventus, Roma, Pisa e Triestina.

Giovedì 5 gennaio si terrà la cerimonia di apertura presso il campo sportivo dell’Isolotto, mentre nei giorni successivi si svolgeranno le partite in tredici impianti sportivi di Firenze, fino alla cerimonia di premiazione il 7 gennaio. Il torneo è aperto a diverse categorie, dagli esordienti under 13 agli Allievi under 17.