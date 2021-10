Centravanti di mestiere cercasi. L’esperto, la promessa e la suggestione “galactica”: Tre profili diversi

Un centravanti di mestiere. E’ questo il profilo che servirà alla Fiorentina per sostituire Dusan Vlahovic, se partenza sarà, subito a gennaio. Perché saper segnare è un’arte che non si impara. E sono tanti i profili sotto l’ampia lente d’ingrandimento viola.

Per quanto riguarda Andrea Belotti, il curriculum parla da solo. 28 anni e ad un solo gol dalle cento marcature nella massima serie. Sicuramente, il profilo di centravanti più pronto tra i tanti rumors. Con un contratto in scadenza a giugno 2022, già a gennaio, Belotti potrebbe essere ceduto a prezzo di saldo. La Fiorentina per il Gallo già a gennaio, potrebbe provare ad inserire Amrabat nella trattativa per abbassare il prezzo del cartellina. E l’occasione, diventerebbe ghiotta.

Poi c’è Gianluca Scamacca, prossimo a lasciare il Sassuolo. Centravanti dal fisico imponente, abile nel gioco areo e dotato sia fisicamente che tecnicamente. Dopo la scorsa stagione al Genoa disputata su buoni livelli e condita da 8 gol, Scamacca resta comunque alla ricerca della definitiva consacrazione. Classe 1999, rappresenterebbe forse più una scommessa sul futuro, che tanti gol per il presente.

La suggestione, arriva dalla Spagna e corrisponde al nome e cognome di Luka Jovic. L’attaccante serbo classe 1997, non si è ambientato in terra iberica. Ed è in uscita dal Real Madrid dopo essere stato pagato più di sessanta milioni. E con il possibile interessamento dei galacticos per Vlahovic, la trattativa diventerebbe in discesa. Con un unico grande ostacolo. Il pesante ingaggio di Jovic. Lo stipendio dell’attaccante, è di 10 milioni di euro lordi a stagione. Un po’ troppi forse, anche per le ambizioni viola. Quel che è certo, è che la Fiorentina se vorrà ambire a traguardi all’altezza della propria storia, non potrà fare a meno, di un centravanti di mestiere…