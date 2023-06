C’era anche un dirigente della Fiorentina presente alla partita d’addio di Maxi Rodriguez – FOTO

Partita speciale dalle forti emozioni per Maxi Rodríguez, soprannominato la “Fiera. All’Estadio Marcelo Bielsa di Rosario è andata in scena, qualche giorno fa, la partita d’addio al calcio del 42enne argentino. Tra i tanti ospiti non poteva mancare Lionel Messi e anche il grandissimo, storico cannoniere argentino della Fiorentina, Gabriel Omar Batistuta. Ma anche un’altra conoscenza della Viola ha preso parte al grande evento.

Il dirigente del club di Commisso, Nicolas Burdisso, è sceso in campo, con la maglia della Nazionale Argentina, per celebrare il ritiro di Rodriguez. “Bellissimo fine settimana con due omaggi indimenticabili. Congratulazioni Maxi e Roman per tutti i vostri successi… Grazie per averlo condiviso con me” ha scritto l’ex difensore su Instagram, postando anche una carrellata di scatti della serata, che vi proponiamo qua sotto: