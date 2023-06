C’era una volta il Siena: il Tar della Toscana rende il ‘Franchi’ al Comune e inguaia i bianconeri, che però presto potrebbero avere una nuova proprietà… Reale!

C’era una volta il Siena… La società calcistica del comune toscano adesso è in Serie C, ma convive da diversi anni con vari problemi societari. Adesso la squadra si trova anche senza uno stadio, visto che il Tar della Toscana ha restituito l’Artemio Franchi, questa volta quello senese, al Comune. Sono sorti dunque vari problemi per il presidente Emiliano Montanari, che potrebbe faticare a iscrivere la squadra al prossimo campionato di serie C, con la presentazione delle domande che scade il 30 giugno e una strada che sembra in netta salita.

A sorpresa, però sul tavolo del sindaco di Siena Nicoletta Fabio è arrivata la richiesta di un incontro da parte di Emanuele Filiberto di Savoia, che da tempo segue le vicende della società bianconera e che sarebbe intenzionato a rilevarne le quote, soprattutto se il Siena dovesse precipitare in Serie D. Un futuro a tratti reale per il Siena, che sogna di ritornare nel calcio dei grandi. Adesso, però, c’è da conoscere il suo futuro. Lo riporta La Nazione.