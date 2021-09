C’era una volta il talento Lo Faso. Criscitiello: “La Fiorentina lo aveva comprato ed era un pupillo di Corvino. La mia scommessa è riportarlo in A”

C’era una volta uno che veniva considerato come un vero talento, tanto da fare il suo esordio in Serie A con la Fiorentina: Simone Lo Faso. Da quando la società viola decise di non riscattarlo in poi, la sua carriera però è stata in discesa. Il classe ’98 riparte dalla Serie D adesso, esattamente dalla Folgore Caratese, club del quale è presidente il giornalista, Michele Criscitiello.

E proprio Criscitiello ha scritto su questo acquisto: “Da sempre mi piacciono le sfide folli, in tv come nel calcio e quando ho pensato a lui, dentro di me ho detto: “due anni fa faceva la A non può fare la D”. De Zerbi mi ha scritto un messaggio: “Forse è il talento più puro che abbia mai allenato in carriera”. L’Italia si è dimenticata di lui in due anni. Parliamo di un attaccante ’98. Ed in A che in due anni deve tornare. Questa è la scommessa. La Fiorentina lo aveva preso per un milione di euro, quattro di riscatto. Si trasferisce a Lecce con contratto biennale, pupillo di Corvino. Benvenuto a Carate Brianza a Simone Lo Faso”.