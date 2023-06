Cercasi difensore forte per la Fiorentina: Ecco l’identikit. Seguito Audero per la porta ma…

Nella difesa della Fiorentina c’è una colonna chiamata Nikola Milenkovic, ma chi affiancargli? L’identikit, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, porta ad un difensore forte, possibilmente mancino, in grado di inserirsi nel sistema di Italiano e dal piede educato per dare una mano in fase di impostazione.

Per i portieri invece c’è da dire che Pietro Terracciano resterà, ma stavolta la Fiorentina cerca un titolare. Che non sarà Vicario, destinato ad altri lidi. I viola hanno seguito Emil Audero della Sampdoria che si sta rimettendo dall’infortunio alla spalla e dovrebbe essere pronto per l’inizio della prossima stagione. Ma il casting è appena iniziato.