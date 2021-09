Cerci: “Nico Gonzalez per distinguersi dovrà dimostrare continuità. Callejon? Ha la fiducia di Italiano, farà comodo alla Fiorentina”

L’ex attaccante della Fiorentina Alessio Cerci ha parlato a margine della cerimonia per la consegna del premio Nereo Rocco: “La Fiorentina sta facendo un grandissimo campionato, contro l’Inter l’ho vista dal vivo e mi ha stupito il primo tempo di grande ritmo e tecnica. Italiano fa giocare bene la squadra per cui penso che possa essere una protagonista del campionato. Nico Gonzalez? Ha molta qualità, è dinamico e bravo nell’uno contro uno. Per distinguersi dovrà avere continuità e restare ad alti livelli per tutto il campionato”.

E poi ha aggiunto: “Vlahovic è un crack, ha tutto: senso del gol, grinta, cattiveria. Sarà l’attaccante del futuro, raramente ho visto giocatori così giovani e al contempo così forte. Callejon? L’anno scorso non aveva fiducia, Italiano invece gliela sta dimostrando e per ora sta facendo bene. E’ un ottimo giocatore che sicuramente farà comodo alla Fiorentina“.