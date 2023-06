Cerezo: “Amrabat? I responsabili dell’area tecnica stanno lavorando per mettere a punto la squadra”

Il presidente dell’Atletico Madrid, Enrique Cerezo, ha parlato di mercato in Spagna in queste ore. Il numero uno dei Colchoneros non ha smentito la notizia che il club della capitale è sulle tracce del centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat.

Anche se, parlando del nazionale marocchino, Cerezo è stato piuttosto cauto: “Amrabat? I responsabili dell’area tecnica stanno lavorando per mettere a punto la squadra. È la dirigenza a fare questo lavoro, noi aspettiamo ordini e notizie da parte loro”.