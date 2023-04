Cerofolini: “Ero assatanato anche all’ultimo minuto perché non volevo prendere gol. Dedico questo esordio a mia figlia che sta per nascere”

Esordio assoluto in Serie A per il portiere della Fiorentina, Michele Cerofolini. A DAZN l’estremo difensore viola ha detto: “Giornata perfetta, soprattutto per il 5-0 della squadra. Ero assatanato anche all’ultimo minuto perché non volevo prendere gol. E sono felice di averlo fatto qua, con tutta questa gente. Subire una rete è la cosa più brutta che ci sia per il portiere”.

Stamani ha saputo che avrebbe giocato: “Questa mattina ero in camera tranquillo, mi ha chiamato Rosati e mi ha detto che Italiano voleva parlarmi. E’ stato allora che mi ha detto che avrei giocato. I primi cinque minuti dopo la comunicazione ho sentito qualcosa, poi però in campo non ho avuto problemi. Dedico questo esordio alla mia famiglia e alla figlia, Eva, che sta per nascere. Passerò la serata coi miei cari”.