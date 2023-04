Cerofolini: “Quando Italiano mi ha detto che avrei giocato, ho avuto 5 minuti di sensazioni strane, poi tutto liscio. Il lavoro paga, i miei compagni erano quasi più felici di me”

Esordio in prima squadra e in Serie A per Michele Cerofolini, imbattuto oggi contro la Samp, e intervistato così dal media ufficiale della Fiorentina: “Stamattina prima della riunione tecnica, Rosati mi ha chiamato in camera perché il mister mi voleva parlare. Mi ha comunicato che avrei giocato, i primi 5 minuti ho sentito dentro la pancia qualcosa di diverso, poi dopo pranzo è andato tutto liscio, dal riscaldamento in poi, mi sono sentito a mio agio e sono contento di aver reagito così.

E’ tanto che aspettavo che la ruota girasse, ho avuto tanta sfortuna e ostacoli, finalmente oggi ha girato e sono strafelice. Il lavoro paga e ne sono la testimonianza, non ho mai pensato al lato negativo, sono sempre tornato e oggi sono qua. Rapporto nel gruppo? I miei compagni mi sono stati vicini, erano quasi più felici di me, qui mi sento a casa. Io faccio questo con loro e loro hanno fatto questo con me, ho dei compagni fantastici e me li tengo stretti. Viviamo tutti i giorni insieme anche con la dirigenza, quando noi gioiamo loro sono i primi a condividerla con noi, dal presidente al direttore.

Abbiamo un’identità nostra, c’è stata dall’inizio alla fine, nel secondo tempo abbiamo giocato come il primo e sono entrate tutte. E’ stato il premio alla prestazione. Sono contento anche del clean sheet, fa morale anche quello”.