Cerruti: “Cabral non sarà un grande centravanti, ma meritava questa fiducia. Terracciano? Meglio tardi che mai”

Alberto Cerruti, esperto giornalista sportivo, è intervenuto, fra gli altri, a FiorentinaNews.com a Coverciano, alla presentazione dei libri su Nando Martellini ed Enzo Bearzot. Sentite cosa ha detto sulla Fiorentina e su alcuni dei suoi singoli:

“La Fiorentina è in gran forma, merito di Italiano. La squadra era partita male ma poi ha trovato la giusta quadra: nonostante non abbia un gran centravanti sta tirando fuori il meglio da Cabral. Io l’ho conosciuto in Svizzera nel Basilea, meritava fiducia e penso che la Fiorentina possa dare ancora tante soddisfazioni ai tifosi. La Coppa Italia è un obiettivo ma anche la Conference”.

Su Terracciano: “Meglio tardi che mai. Aveva già mostrato qualità, ora è maturo. Così come altri come Castrovilli. Amrabat qualcuno l’ha scoperto al Mondiale ma Gattuso diceva poche settimane fa che si rivede in lui, ed è un campione del mondo. Italiano ha saputo aspettare e mettere tutti al posto giusto”.

Infine sulla Nazionale: “Mancini chiama tutti, non vedo perché non dovrebbe chiamare anche Castrovilli e Mandragora. Anche se le ultime esclusioni, come Zaccagni e Locatelli, sono state incomprensibili”.