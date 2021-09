Certezze da cui ripartire e un difetto da correggere. Contro l’Udinese un test importante per il gioco di Italiano

Che il bel gioco della Fiorentina sia una delle sorprese di questo campionato non è certo una novità. Il ritmo dinamico e volto all’attacco visto contro l’Inter ha entusiasmato tutti gli amanti del calcio e addetti ai lavori. Per una partita da sempre per certi versi complicata come quella di oggi a Udine servirà ripetere una gara come quella contro i nerazzurri, cercando però di non perdere la bussola e di restare in partita per tutti i 90 minuti. L’alternanza di interpreti in questo caso può fare al caso del tecnico Vincenzo Italiano, che sa trarre il meglio dagli elementi a disposizione e istruirli a dovere. Centrocampo e corsie esterne sono i punti focali del suo gioco, come hanno dimostrato i gol messi a segno a Genova la scorsa settimana e la sgroppata di Gonzalez contro l’Inter per il momentaneo vantaggio a firma di Sottil.

Ci sono quindi elementi e certezze da cui ripartire e proseguire il campionato con lo stesso atteggiamento mostrato fino ad ora e da applicare su ogni campo. Il vero carattere di questa Fiorentina lo abbiamo visto in ogni gara giocata dai viola fin dalla prima giornata, ed è mancato soltanto in quel fatidico secondo tempo contro l’Inter. L’assetto tattico è ben consolidato e le potenzialità per continuare a stupire ci sono tutte. Ecco perché i viola dovranno non sottovalutare l’Udinese, squadra fisica e ben disposta in campo, bensì mantenere il più possibile il controllo della gara ed essere più cinica sottoporta, dato che uno dei pochi difetti della Fiorentina, come ammesso da Italiano stesso, è esattamente quello di non sfruttare a dovere le tante occasioni create. Un dettaglio non da poco su cui lavorare e che, siamo certi, sarà revisionato con dovizia e meticolosità.