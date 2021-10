Certi amori che poi, tornano sempre. E se son rose…

E si, è proprio vero. Certi amori fanno dei giri immensi, e poi tornano sempre. Ma amici mai. Almeno sul campo fino ad ora. Dato che la Fiorentina è da sempre una delle vittime preferite di Berardi con 8 gol all’attivo tra il Franchi e il Mapei Stadium.

La bufera scatenata dal mancato rinnovo di Dusan Vlahovic, porterà la Fiorentina nuovamente sul mercato a gennaio. Obiettivo, se cessione sarà, portare in riva all’Arno profili, giusti in grado di garantire i gol del serbo.

Le storie di Domenico Berardi in arte Mimmo e la Fiorentina, avrebbero potuto intrecciarsi già da questa estate. Cresciuto nel settore giovanile del Sassuolo, in maglia nero verde ha messo a segno 100 gol tra serie A e serie B. Ma il percorso in emilia dell’esterno campione d’Europa, sembra al capolinea.

Dopo aver portato il Sassuolo addirittura in giro per l’Europa, Berardi ha voglia di iniziare una nuova avventura. Ad agosto le richieste degli emiliani non sono state accontentate. Ma a gennaio la Fiorentina potrebbe riprovarci sul serio. Forte del desiderio del calciatore, stregato dal calcio di italiano. E che, come avrebbe dichiarato ad amici stretti, vedrebbe Firenze come una piazza su misura per lui.

Con la Fiorentina che si ritroverebbe in casa un calciatore di 27 anni, nel pieno della maturità, con i colori viola, come punto di arrivo. Corregionale del Presidente Commisso e grande amico di Marco Benassi, altri due punti a favore del possibile buon esito della trattativa. E come si suol dire, se son rose, fiorirano…