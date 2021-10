Laudisa: “Su Vlahovic c’è l’interesse di big italiane ed europee. Il suo destino unito a Mbappé e Haaland”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Carlo Laudisa, ha fatto il punto sulla situazione più scottante in casa Fiorentina, quella che riguarda il futuro di Dusan Vlahovic, dal mancato rinnovo alla sua cessione, che è possibile avvenga già a gennaio.

Queste le sue parole: “Vlahovic in estate era in evidenza sul mercato e ricercato da molte big (Atletico, Inter, Juve su tutte), ma hanno ricevuto un secco “no” da Commisso, pronto a tenersi il suo gioiellino, il quale gli ha offerto un contratto da 4 milioni per 5 anni, con 80 milioni di clausola rescissoria”.

Prosegue: “Il suo procuratore ha rifiutato l’avance di Commisso, e il giocatore ha detto di non voler parlare della vicenda. Vicenda che si è infiammata in queste ore a seguito delle dichiarazioni di Commisso: se non rinnova, verrà ceduto già a gennaio. Ma se così sarà, servirà un’ offerta importante, per un sacrificio in corsa di stagione”. “Questo caso di mercato” aggiunge “unisce anche i destini di Mbappé, Haaland, che se verranno ceduti costringeranno le loro attuali squadre a cercare rinforzi, accodandosi agli altri club che già lo lusingano da mesi”.