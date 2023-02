Questa sera erano in programma due partite valide per l’andata degli ottavi di Champions League. Il Benfica ha vinto 2-0 sul campo del Bruges grazie ai gol di Joao Mario e Neres, ipotecando seriamente il passaggio ai quarti. Il Borussia Dortmund invece si è imposto 1-0 in casa contro il Chelsea (gol di Adeyemi), riservandosi un piccolo vantaggio in vista della sfida di ritorno a Stamford Bridge che comunque resta apertissima.