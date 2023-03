Champions League, il Napoli scrive la storia: per la prima volta è ai quarti di finale. Il Liverpool perde anche al ritorno e saluta

Sono da poco terminate le ultime due gare del programma degli ottavi di finale di Champions League. Tutto facile per il Napoli schiaccia-sassi di Luciano Spalletti, che dopo lo 0-2 in Germania, si è imposto anche nel ritorno, demolendo l’Eintracht Francoforte per tre reti a zero. Un bello schiaffo anche ai tantissimi “tifosi” tedeschi giunti nel capoluogo campano col solo scopo di scatenare il caos. Con questo risultato, il Napoli scrive anche una pagina importante della sua storia: per la prima volta, infatti, è ai quarti di finale della massima competizione europea, raggiungendo Milan e Inter.

Nell’alta partita della serata, niente di nuovo sotto il sole. Il Real Madrid ha vinto per 1-0 sul Liverpool eliminando i Reds con un passivo devastante: 6-2. Jürgen Klopp saluta così la Champions League; Ancelotti prosegue.