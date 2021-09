Champions League- La Juventus passeggia a Malmo, mentre l’Atalanta pareggia contro il Villarreal

Nella prima giornata di Champions League impegnate anche due squadre italiane. La Juventus vince facile in Svezia per 0 a 3. Alex Sandro al 23′, poi Dybala dal dischetto e Morata chiudono la pratica già nel finale del primo tempo. Nel secondo tempo la squadra di Massimiliano Allegri amministra e gestisce il largo vantaggio portando in fondo il risultato e i tre punti.

Nell’altro campo, in terra spagnola l’Atalanta, dopo il k.o. in campionato subito dalla Fiorentina, pareggia la prima gara del girone europeo. Subito in vantaggio gli orobici grazie alla rete di Freuler. Il Villarreal però reagisce e rimonta: prima Trigueros e poi Danjuma riportano gli spagnoli in vantaggio per 2 a 1. Solo Gosens all’83’ riacciuffa il 2 a 2 finale che regala il primo punto alla squadra di Gasperini.

Di seguito gli altri risultati:

Siviglia-Salzburg: 1 a 1

Young Boys-Manchester Utd: 2 a 1

Barcellona-Bayern Monaco: 0 a 3

Chelsea-Zenit: 1 a 0

Dyn. Kyiv-Benfica: 0 a 0