Champions League: l’Inter incarta il Benfica e fa un passo decisivo verso la semifinale. Manchester City a valanga sul Bayern Monaco

Si sono appena conclusi i primi due quarti di finale d’andata di UEFA Champions League. Arriva un risultato importante per l’Inter di Simone Inzaghi, ma non solo: con ogni probabilità, ci sarà un’italiana in finale di Champions. I nerazzurri mettono virtualmente in cassaforte il discorso con uno 0-2 rifilato al Benfica dell’ex Fiorentina Gilberto (in campo per tutta la partita). A segno Barella di testa e Lukaku su rigore, entrambi nel secondo tempo. Decisivo anche Onana nel finale con una parata cruciale.

Sull’altro campo, non c’è storia: il Manchester City strapazza il Bayern Monaco con un netto 3-0. Segnano Rodri (il migliore in campo), Bernardo Silva e il solito Erling Haaland, che raggiunge la cifra monstre di 45 gol stagionali.