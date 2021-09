Champions League – Milan beffato nel finale, la spunta il Cholo Simeone

Serata infelice per il Milan che viene beffato nel finale dell’Atletico Madrid. Vantaggio rossonero firmato Leao nel primo tempo,.con la.squadra di Pioli rimasta in dieci per l’espulsione di Kessie per doppio giallo.

Nella seconda frazione ritorno dei colchoneros che forti della superiorità numerica spingono forte sull’acceleratore. Pareggio trovato da Griezmann, che col mancino infila Maignan. Nell’exta time ingenuità di Kalulu che concede il rigore agli spagnoli per un tocco in area di mano. Suarez dal dischetto non sbaglia. Vittoria 2 a 1 per gli uomini di Simeone che soffrendo conquistano i tre punti.