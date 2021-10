Champions League – Milanesi agli antipodi. L’Inter liquida lo Sheriff e alimenta il sogno europeo. Il Milan sbatte col Porto e rimane a quota zero

Serata di Champions League per le due italiane di Milano. Nella terza gara del girone europeo il Milan sfida il Porto in una partita da dentro o fuori visti gli zero punti racimolati nei precedenti 180′. Prima tempo che si conclude 0 a 0, con la squadra di Conceicao più brillante rispetto a quella di Pioli. Da segnalare il palo colpito da Diaz dopo 6′ con Tatarusanu ormai battuto. Nella ripresa i portoghesi passano in vantaggio proprio con Diaz, bravo a concludere a rete dopo un contatto sospetto tra Taremi e Bennacer. Vince così il Porto 1 a 0. Al lumicino le speranze europee dei rossoneri.

Anche l’Inter cerca disperatamente la prima vittoria nella competizione, dopo la sconfitta rimediata con il Real Madrid e il pari conquistato contro la squadra di De Zerbi. La sblocca Dzeko nel primo tempo su passaggio vincente di Vidal. Nel secondo tempo doccia fredda per i nerazzurri: Thill col suo mancino batte Handanovic direttamente da calcio di punizione e fa 1 a 1. L’Inter non ci sta e arriva subito la reazione. Prima Vidal e poi De Vrij riportano avanti i padroni di casa. Sheriff di nuovo a distanza di sicurezza, 3 a 1 e primo gol in Champions League per il difensore olandese. Vittoria per Dzeko e compagni che rimettono in piedi le sorti del proprio girone.