Champions League: pari e spettacolo al Bernabeu tra Real e City. Domani il primo atto dell’Euroderby

Si è appena conclusa la prima semifinale d’andata di UEFA Champions League. Al Santiago Bernabeu, Real Madrid e Manchester City danno spettacolo e si spartiscono la posta in palio. L’1-1 finale rispecchia l’equilibrio in una partita bellissima e molto calda. Al vantaggio dei Blancos con Vinicius Junior nel primo tempo risponde De Bruyne a circa metà ripresa; entrambi sono gol di pregevole fattura dal limite dell’area di rigore. Tutto, dunque, si deciderà all’Etihad Stadium mercoledì prossimo.

Domani alle 21, invece, è tempo per un appuntamento storico per il calcio italiano. Nell’altra semifinale d’andata, andrà in scena il primo atto tra il Milan e l’Inter, prossima avversaria della Fiorentina in finale di Coppa Italia.