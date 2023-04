Champions League, Pioli secca Spalletti con una rete e due cartellini pesanti. Tutto facile per Ancelotti contro Lampard

Si sono da poco concluse le due partite della serata di Champions League valide per l’andata dei quarti di finale. Il match tutto italiano fra Milan e Napoli è finito 1-0 per la squadra di Pioli che ha superato Spalletti grazie ad una rete di Bennacer. Nella ripresa, i partenopei sono rimasti anche in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Anguissa per doppia ammonizione. Come lui, anche Kim salterà il match di ritorno per squalifica.

Nell’altra gara della serata, il Real Madrid ha battuto il Chelsea per 2-0 con le reti di Benzema e Asensio. I blues di Lampard hanno chiuso l’incontro in 10 uomini per l’espulsione di Chilwell.