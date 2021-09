Chance per Biraghi: Mancini punta su di lui contro la Lituania

Dopo i due pareggi contro Bulgaria e Svizzera, l’Italia torna in campo questa sera contro la Lituania in una gara chiave per la qualificazione al Mondiale in Qatar. Secondo quanto riportato da Tuttosport, potrebbe essere l’occasione giusta per vedere in campo da titolare Cristiano Biraghi.

Occasione importante per il capitano della Fiorentina, mentre sulla destra dovrebbe esserci Davide Calabria. Da non scartare l’ipotesi di una chance a Rafael Toloi, che giocherebbe al posto del terzino del Milan che a quel punto entrerebbe in ballottaggio con lo stesso Biraghi.