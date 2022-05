Che bello Sinisa! L’ex allenatore della Fiorentina è stato dimesso dall’ospedale in buone condizioni

Con un comunicato ufficiale sul proprio profilo Twitter il Bologna ha comunicato che l’allenatore rossoblù, ed ex Fiorentina, Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall’Ospedale Sant’Orsola, in buone condizioni generali. Il tecnico era stato ricoverato per ricevere altre cure volte a scongiurare la ricomparsa della malattia contro la quale aveva lottato negli anni scorsi.

Nella giornata di oggi Sinisa Mihajlovic è stato dimesso dall’Ospedale Sant’Orsola, in buone condizioni generali Forza Mister, siamo con te ❤️💙 pic.twitter.com/M1Z7cQKadh — Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) May 2, 2022