Che Inter troverà il Torino, nella corsa all’ottavo posto? Stesso portiere della finale con la Fiorentina per i nerazzurri e poco turn over

E’ vero che l’Inter ha all’orizzonte una incredibile finale di Champions League ma il tutto si svolgerà sabato prossimo: tempo quindi per gestire le forze, giocandosi anche l’ultima di campionato. In ottica Fiorentina l’incontro è di interesse perché i nerazzurri saranno di scena a Torino, contro i granata, costretti a vincere per stare davanti alla squadra viola. Inzaghi non dovrebbe fare troppo turn over, affidandosi anzi alla coppia Lautaro-Lukaku e lanciando per l’ultima volta Handanovic, portiere anche della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina.