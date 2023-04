Che ne sarà di Sirigu? Un futuro tutto da decidere ma la priorità del portiere è per la Fiorentina

I compagni l’hanno giustamente citato e lo considerano più che mai parte integrante del gruppo, nonostante sia arrivato solo a gennaio e Salvatore Sirigu avrà certamente modo di dare il suo contributo anche durante la riabilitazione che lo attende nei prossimi mesi. Parliamo pur sempre di un campione d’Europa, che per anni ha fatto la Champions in uno spogliatoio di prestigio come quello del Psg. Resta da scrivere il futuro: il contratto del classe ’87 scadrà a giugno e, come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, per il momento non filtra alcuna idea su possibili scelte drastiche (ad esempio il ritiro): la Fiorentina ha un’opzione per rinnovare di un altro anno ma quel che è certo è che per il portiere la priorità anche in caso di altre offerte sarà per la società viola.