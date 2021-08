Che progetti ha Italiano per Martinez Quarta? Il Chino deve ancora rincorrere

Sembrava uno dei titolari designati e sicuri della nuova Fiorentina (e non è detto che non lo sia poi) ma alla prima uscita stagionale, Italiano ha preferito ancora una coppia collaudata al centro della difesa a Lucas Martinez Quarta. L’ex River era stato per altro l’unico dei nazionali a giocare titolare l’amichevole con l’Espanyol, dando l’idea di essere fisicamente in condizioni migliori. Contro il Cosenza invece il Chino non ha trovato spazio e allora ad oggi, la sensazione è che nelle gerarchie il classe ’96 debba ancora rincorrere i compagni di reparto. Ci sarà poi il mercato che sicuramente cambierà molte cose in quel settore e che potrebbe regalare a Quarta proprio la maglia da titolare. Comunque vada, la difesa viola resta ancora un preoccupante cantiere.