Che si fa con Saponara? Venuti potrebbe non essere l’unico a salutare. Il turn over ‘utile’ di Italiano

L’unica certezza ad oggi è che quello di ieri è stato il pomeriggio dei saluti per Lorenzo Venuti. Il valdarnese potrebbe però essere accompagnato nel suo addio anche da qualche compagno: secondo il Corriere Fiorentino, un caso simile potrebbe essere quello di Saponara ad esempio. Anche per lui contratto in scadenza, lo scorso giugno meritatamente rinnovato ma stavolta le valutazioni potrebbero essere diverse. L’ampio turn over di ieri da parte di Italiano è stato utile però anche in vista della finale di Praga, con elementi come Jovic che hanno lanciato una forte candidatura alla titolarità.