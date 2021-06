Che sia la desinenza Rin a segnare il destino di un calciatore? Guai se a qualcuno venisse in mente di raccontare che il primo rinforzo per la squadra è Kokorin. Da “oggetto misterioso” a presa di… bavero il passo è breve VIDEO FN

Che sia la desinenza “rin” a segnare il destino di un calciatore? Del russo Koko-rin, acquisto della Fiorentina del mercato invernale, si sono perse le tracce. Anzi, forse non le abbiamo mai viste. Certo non in campo negli spiccioli di partita in cui ne è stato annunciato l’ingresso. In tutti è rimasto il dubbio se quegli annunci abbiano effettivamente avuto seguito oppure la Fiorentina ha giocato in dieci. In fondo nessuno si è messo lì a ricontare le maglie viola e testimoni oculari, causa pandemia e stadi vuoti, ce n’erano pochi.

Kokorin oggetto misterioso, ha sentenziato qualcuno. Ma nella Fiorentina il titolo ha già un detentore. Bisogna risalire alla parte centrale degli anni Settanta e dall’album Panini ecco spuntare Walter Speggio-rin. Acquistato dal Vicenza a peso d’oro, come era accaduto qualche anno prima con Vitali, il sedicente attaccante veneto in tre anni di permanenza a Firenze, collezionò, dicono le statistiche, 52 presenze e otto gol. Guadagnandosi, però, il titolo di “oggetto misterioso”, tanto era stato voluto e così poco aveva reso.

Kokorin ha diritto a qualche prova d’appello, non c’è dubbio. Tuttavia, fino a questo momento, ha inanellato più ricoveri che presenze in campo. Descritto come missile pronto a bucare le difese avversarie, al momento è candidato alla rubrica “meteore”.

Quanto affidamento possiamo fare su questo calciatore per la prossima stagione? Attualmente, secondo il sito Transfermarkt, il suo valore (al top della carriera arrivato a sfiorare i 20 milioni) è già calato dai 4,5 milioni pagati dalla Fiorentina a 3,5. Ma più ancora è calata la fiducia dei tifosi nella possibilità che possa essere un titolare nella Fiorentina di Gattuso. Guai se a qualcuno venisse in mente di raccontare che il primo rinforzo per la squadra è il pieno recupero di Kokorin.

Da “oggetto misterioso” a presa di… bavero il passo è breve.