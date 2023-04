Che spettacolo la ‘piccola’ Fiorentina alla Iscar Cup: i giovanissimi viola a un passo da eliminare il Real Madrid

Non ci sono solo le splendide uscite di Primavera e Under 17, il settore giovanile gigliato si sta facendo onore in questi giorni anche con una delle sue categorie più precoci: la Fiorentina Under 10, ovvero i classe 2013. E’ in corso di svolgimento in Spagna infatti la prestigiosa Iscar Cup, seguita in terra iberica anche a livello nazionale grazie al contributo di El Chiringuito (la trasmissione calcistica che ospitò Florentino Perez nella notte dell’annuncio della Superlega, per intendersi). La kermesse è di scena a Torrejon de Ardoz e ospita ben 32 formazioni, tra cui le principali di Spagna e tra le straniere anche la Fiorentina.

I giovanissimi viola hanno vinto il primo girone a 4, travolgendo per 8-0 il Carabanchel e per 17-0 il Carrascal, per poi impattare 3-3 con il Celta Vigo: primato nel gruppo per differenza reti che è valso il passaggio alla ‘Fase de Oro’. Nel secondo mini raggruppamento c’erano oltre ai viola anche il Rayo Vallecano, battuto per 2-0, e il Real Madrid. Con le Merengues è arrivata la sfida più emozionante, vinta per 4-3 dai padroni di casa, risultato che ha sancito l’eliminazione viola ma che ha visto giocate di un certo calibro , come testimoniato da queste immagini: