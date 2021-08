Pjanic: Ridotte al minimo le possibilità di un arrivo alla Fiorentina, a meno che…

Con la definizione dell’arrivo alla Fiorentina di Lucas Torreira, diminuiscono nettamente e quasi si azzerano le possibilità di un arrivo in riva all’Arno di Miralem Pjanic. Nella giornata di ieri sono andati in scena dei contatti tra la dirigenza gigliata e il Barcellona, con il bosniaco che sarebbe disposto a ridursi lo stipendio e passare da 8 a 7 milioni di euro annui (4 pagati dalla Fiorentina, 3 dai blaugrana).

Ma, come si legge su La Nazione, l’operazione è molto complicata anche perché ci sono altri club su Pjanic e la Fiorentina potrebbe ritenersi giustamente apposto con l’acquisto di Torreira. A cambiare le carte in tavola potrebbe essere l’intervento diretto di Rocco Commisso, che potrebbe dare il via libera alla trattativa sul piano economico.