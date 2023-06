Che traffico tra Istanbul e l’Italia: Torreira può ripercorrere la via per giocare la Champions

Il mondo Galatasaray è molto connesso con l’Italia, e in parte anche con la Fiorentina, visto l’interessamento per Zaniolo o quello turco per Jovic, ma in questo caso la questione riguarda Torreira. L’estate scorsa l’uruguaiano ha fatto proprio la tratta Firenze-Istanbul, vincendo il campionato in Turchia. Per lui però potrebbe essere il momento di rifarla all’indietro, virando però su Roma, secondo Tmw: la Lazio lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto in vista della prossima Champions League.