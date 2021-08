Chi cedere tra Berardi e Boga? Intanto il Sassuolo ha deciso il futuro di Scamacca

Accostato nei giorni scorsi alla Fiorentina e a molte altre squadre, è finalmente arrivata una decisione sul futuro di Gianluca Scamacca. In attesa di capire se nelle ultime ore verrà ceduto un big, la società neroverde ha tolto dal mercato l’attaccante classe ’99 dopo un incontro tra il direttore sportivo Giovanni Carnevali e Alessandro Lucci, procuratore del giocatore. Il Sassuolo ha ribadito la piena fiducia in Scamacca e un utilizzo maggiore in campo. A riportarlo è Sky Sport.