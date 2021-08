Chi fa spazio a Torreira? I due indiziati con le valigie in mano

Come si legge nell’edizione odierna de La Nazione, con l’arrivo di Lucas Torreira a Firenze, il centrocampo della Fiorentina potrebbe essere troppo affollato. Con il centrocampista uruguaiano in rosa Pulgar potrebbe essere riadattato al ruolo di mezzala, ruolo che vede protagonisti già Bonaventura Benassi, Castrovilli e Maleh. Uno tra Amrabat e Duncan dunque potrebbe avere già le valigie in mano, anche se non è da escludere anche una possibile doppia partenza.