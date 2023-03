Chi ha detto che il nuovo Franchi non costerà niente alla Fiorentina? Preventivate perdite per 24 milioni per le due stagioni senza stadio

La Fiorentina stessa ha fatto uno studio su quelle che saranno le perdite economiche dovute alle due stagioni che la squadra viola dovrà giocare lontano dal Franchi. Già quest’estate inizieranno i lavori di restyling all’impianto di Campo di Marte, che sarà completamente inagibile per le stagioni 2024-25 e 2025-26. In attesa di capire dove la Fiorentina giocherà le proprie partite casalinghe (c’è tempo per la comunicazione entro giugno 2024), uno sguardo a quanto perderà il club gigliato in termini di ricavato al botteghino.

Ovviamente non tutti i tifosi che stanno attualmente seguendo la squadra al Franchi potranno fare kilometri e kilometri ogni due domeniche per seguire la squadra in casa, senza contare i turni infrasettimanali. Lo studio ha evidenziato come la perdita stagionale veda il fatturato calare del 15-20%, per una cifra complessiva di 12 milioni. Se rapportato all’intero periodo lontano dal Franchi, la Fiorentina vedrà andare in fumo circa 24 milioni di euro. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio.