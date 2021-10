Chi non si accorge che stiamo vedendo un altro film o è cieco o vive in un’altra dimensione

La Fiorentina ha dei limiti. Ha dei limiti per quanto riguarda la rosa (ne abbiamo già parlato e non ci ritorniamo sopra). Ha dei limiti tatticamente e nelle scelte di alcuni interpreti e non è di certo una squadra che lotterà per vincere lo scudetto o entrare in Champions.

Fatte queste doverose premesse si deve però aggiungere con forza che chi non si accorge che stiamo vedendo un altro film rispetto agli ultimi tre anni molto bui che abbiamo vissuto o è cieco, o vive in un’altra dimensione.

Inter, Napoli, Roma (in trasferta), sono partite che ci sta che tu possa perdere, perché per vincerle devi essere, almeno in questo momento, perfetto o quasi. Ma siccome la perfezione è quanto di più difficile ci possa essere da raggiungere, specialmente dopo due mesi e mezzo di lavoro, prendiamoci quello che di buono ci dice il campo e mettiamo da parte quell’eterna sensazione di malcontento che caratterizza molti in queste ore.

Questa squadra esprime un gioco? Sì. Ha una sua identità? Sì. Prende troppi gol e rischia molto? E’ vero anche questo, ma se vogliamo è bello anche questo aspetto e abbiamo voglia di vedere giocatori che osano in campo, che sono pronti anche a scoprire un po’ il fianco per andare a cercare una vittoria, piuttosto che accontentarsi di un pareggio che, con i tre punti a partita è una mezza sconfitta. Tutto o niente e poi quello che verrà si prenderà. Fin quando non sei a fare i conti per forza con la classifica e puoi permetterti questi rischi, perché non prenderli?