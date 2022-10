‘Chi si rivede’, doppio ex in porta. Gollini farebbe di tutto per giocare, ma c’è un problema

Atalanta-Fiorentina è anche una sfida fatta di ex ed è curioso come questi si incrocino in porta. Fino a giugno 2018, infatti, Marco Sportiello e Pierluigi Gollini giocavano a casacche invertite. Il primo ha passato un’annata drammatica a Firenze, e non per risultati o prestazioni, quanto per la perdita umana del capitano Astori. Al secondo è andata peggio sul campo: ha perso pian piano il posto, finché l’Atalanta non ha deciso di puntare su Musso.

Come riporta La Nazione, il fatto che a Gollini non sia andato giù qualcosa nel suo periodo all’Atalanta è evidente; nel giorno della presentazione in viola, ha dichiarato: “Ho avuto problemi con una persona”. Ogni riferimento a Gasperini (non) è puramente casuale. Il numero 95 della Fiorentina darebbe l’anima per scendere in campo oggi, probabilmente anche a ginocchio malconcio. Ma il problema sta tutto qui: la condizione è un po’ quella che è e Terracciano sta nettamente meglio, a meno di sorprese last-minute.