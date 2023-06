Chi si rivede! In attesa di sapere il destino europeo della Fiorentina, anche il Twente torna a giocarsi la Conference League

La Fiorentina deve ancora conoscere il suo ‘destino europeo’, sostanzialmente aggrappato alle intenzioni della UEFA circa la situazione della Juventus. In caso di squalifica del club bianconero dalle competizioni continentali, la Viola tornerebbe a giocarsi i playoff di UEFA Conference League.

Intanto, c’è una vecchia conoscenza del club gigliato che ha raggiunto nuovamente questo traguardo… e stavolta ha l’obiettivo di andarci davvero, in Conference. Il Twente, club dal quale tutto è cominciato per la Fiorentina 2022/23, ha staccato il pass per il secondo turno di qualificazione, vincendo i playoff dell’Eredivisie per l’ultimo posto europeo. Dopo l’1-1 dell’andata contro lo Sparta Rotterdam, il Twente ha vinto 1-0 in casa confermando l’Europa.