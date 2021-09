Chi spara a zero su Commisso per le sue dichiarazioni sbaglia. E’ un anno che aspetta e forse qualcuno…

E’ interessante la tabella, pubblicata da La Nazione, sul monte ingaggi della Fiorentina. Sessanta milioni, una cifra già alta, destinata ancora a salire se i risultati continueranno ad essere buoni. Milenkovic (2,5 milioni) quello che guadagna di più, Rosati quello che guadagna meno. Vlahovic, ad un milione, sta nel mezzo. La speranza è che presto rinnovi, diventando di gran lunga il più pagato. Noi ci speriamo ancora, anche se lo sfogo di Commisso fa capire apertamente che è una situazione ancora delicata e sempre più in salita. Ma chi, oggi, spara a zero sul numero uno viola per le sue dichiarazioni, sbaglia. E’ un anno che aspetta, offrendo l’impossibile, è umano e comprensibile che si sia voluto sfogare. E questo non intaccherà la serenità né della squadra né del ragazzo. Non deprezzerà il suo cartellino come qualcuno ha scritto. Anzi, magari darà una svegliata a chi è stato semplicemente a crogiolarsi al sole.

Senza Ribery, Caceres e Borja Valero, il monte ingaggi è comunque lievitato. Sarebbe stato identico se Kokorin (1,8 milioni a stagione fino al 2024) non ci fosse stato: il campo non ne avrebbe risentito, permetteteci la battuta. Italiano guadagna quanto Benassi (poco più di un milione). Ci sono però da tenere d’occhio le scadenze contrattuali. In pochi hanno evidenziato che, entro i prossimi due anni (giugno 2024) scadranno i contratti di 23 giocatori su 25. Ecco che, per i più importanti, sarà giusto correre ai ripari. Ma, se guardiamo anche le rose di altre squadre e le scadenze contrattuali di giocatori top che vestono altre maglie, ci accorgiamo che un po’ tutti sono nella stessa situazione dei viola. E allora le cose sono due: o i dirigenti si sono addormentati (e non crediamo) o il calcio sta andando in una nuova direzione. Quella dove ci dovremo, per forza di cose, abituare a giocatori che vanno a scadenza, che prolungano soltanto di un anno, che non si legano più a lungo termine. E, anche nel valutare le squadre, sarà forse più giusto valutarle per le rose in essere, per la stagione in corso, per il presente.

Il resto, tutto il resto, è cambiato come sta cambiando il mondo in generale, non soltanto lo sport. Questo ragionamento ci conferma che, se Vlahovic rinnova o meno, la bilancia del tifoso viola non si sposta. E il caso di Milenkovic è lì a dimostrarcelo.