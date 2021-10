Chi subisce più falli in Serie A? Al primo posto c’è un giocatore della Fiorentina

Approfittando della pausa per le Nazionali, con la Fiorentina che tornerà in campo nel posticipo del Monday Night contro il Venezia, è tempo per fare qualche bilancio dopo le prime sette giornate di campionato. Tra le tante statistiche presenti sul sito della Lega di Serie A, c’è anche quella relativo al dato sui giocatori che hanno subito più falli nella prima parte di campionato.

Al primo posto c’è Nico Gonzalez, che – per la cronaca – ha saltato la trasferta di Udine per squalifica e contro l’Atalanta è subentrato nel quarto d’ora finale. L’argentino ha subito ben ventuno falli, uno in più di Malinovskyi dell’Atalanta: al quarto posto, in coppia con Nandez, c’è anche Dusan Vlahovic a quota diciassette.

Ecco nel dettaglio le prime posizioni: