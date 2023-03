Chi vincerà la corsa al gol della Serie A 2022/2023?

Il campionato italiano di calcio è in pieno svolgimento e mancano meno di un terzo delle partite alla fine del torneo. La questione del campionato è quasi risolta. Difficilmente il Napoli potrà perdere lo Scudetto. Più intrigante sicuramente la corsa al titolo di miglior marcatore. Se sei un appassionato di sport e vuoi piazzare una scommessa su questo argomento, ti consigliamo di scaricare Mostbet indir.

I principali favoriti per il titolo di attaccante più produttivo della Serie A sono i seguenti: Victor Osimhen, Lautaro Martinez, M’Bala Nzola e Khvicha Kvaratskhelia.

Victor Osimhen

Ha giocato 22 partite con il Napoli in questa stagione, segnando 19 gol. In altri quattro incontri, il calciatore nigeriano non è entrato in campo a causa di un infortunio. Osimhen ha segnato una tripletta alla porta del Sassuolo e ha segnato doppietta con Juventus e Spezia. In altri 12 casi, l’atleta africano è stato preciso una volta. Vale anche la pena notare che il nativo di Lagos in UEFA Champions League ha colpito contro Ajax ed Eintracht Francoforte.

Se non fosse stato per le partite saltate con Cremonese, Torino, Milan e La Spezia, l’attaccante partenopeo avrebbe potuto segnare ancora più gol. Allo stesso tempo, a 12 turni dalla fine del campionato, ha l’inseguitore più vicino, Lautaro Martinez, a cinque centri di distanza. Quindi il calciatore africano ha ottime possibilità di vincere questa corsa.

Lautaro Martínez

“Il Toro” ha giocato 160 incontri per l’Inter, in cui è riuscito a segnare 72 gol. In questa stagione, Lautaro ha segnato 14 volte, giocando in tutte le partite della Serie A. Dopo aver segnato doppiette nelle sfide con Fiorentina e Cremonese, Martinez ha segnato ancora una volta con Spezia, Lazio, Cremonese, Bologna, Salernitana, Monza, Verona, Milan, Udinese e Lecce. L’attaccante argentino non è ancora mai diventato il capocannoniere della Serie A. Nella stagione in corso sarà difficile che possa farlo, ma c’è ancora tempo per recuperare su Osimhen.

Da febbraio alla prima metà di marzo Lautaro ha disputato sei partite di campionato, nelle quali ha segnato tre gol. Se il giocatore argentino continuerà con questo ritmo, allora entro la fine della stagione Martinez non riuscirà a raggiungere il nigeriano e dovrà rimandare il suo intento di primeggiare alla prossima stagione.

M’Bala Nzola

Il nativo angolano sta facendo il massimo sforzo per salvare lo Spezia e farlo giocare ancora in A la prossima stagione. Ha segnato più della metà dei gol della squadra, ovvero 12. Nzola ha realizzato doppiette con Verona e Udinese, e ancora una volta ha segnato contro Empoli, Sassuolo, Sampdoria, Cremonese, Fiorentina, Atalanta, Torino e Inter. Se non fosse stato per l’infortunio, a causa del quale il calciatore 26enne ha saltato quattro incontri nel segmento gennaio-febbraio, l’africano avrebbe potuto migliorare le sue statistiche.

Lo Spezia non brilla con il gioco in attacco, per l’angolano non sarà di certo facile raggiungere il titolo di capocannoniere.

Khvicha Kvaratskhelia

L’ala georgiana del Napoli ha giocato 23 partite nel campionato Serie A ed è riuscito a segnare 11 volte. Inoltre, in UEFA Champions League, il nativo di Tbilisi ha segnato una volta in casa e in trasferta contro l’Ajax. In Serie A, Kvaratskhelia ha fatto una doppietta con il Monza, e ancora una volta ha centrato le porte di Verona, Lazio, Torino, Sassuolo (andata e ritorno), Juventus, Spezia, Cremonese e Atalanta.

“Kvaradona” è un giocatore di squadra e oltre a segnare spesso, fornisce anche molti assist.