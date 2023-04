Chiarugi: “A questo punto la Fiorentina non avrà problemi ad andare avanti in Conference. Una doppia gioia con la Coppa Italia? Perché no?”

A Sportitalia ha parlato l’ex giocatore della Fiorentina Luciano Chiarugi per commentare anche il percorso della squadra di Vincenzo Italiano nelle coppe. Questo il suo pensiero sul cammino in Conference League della Viola:

“Arrivati a questo punto, credo che i Viola non avranno problemi ad andare avanti. Dunque c’è l’occasione, sia in Conference League che in Coppa Italia, di regalare una gioia ai propri tifosi, magari doppia, perché no?”.

La Fiorentina si giocherà l’accesso alla semifinale di Conference League giovedì sera contro il Lech Poznan a Firenze, mentre una settimana dopo il pass per la finale di Coppa Italia contro la Cremonese sempre al Franchi.