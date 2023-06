Chiarugi: “Acquisti per l’attacco? Jovic e Cabral hanno ricevuto pochissimi palloni giocabili. Deve funzionare tutto il pacchetto offensivo”

L’ex calciatore della Fiorentina Luciano Chiarugi ha parlato a Radio Toscana riguardo al futuro sul mercato della società viola e le mosse che ci possiamo aspettare dai dirigenti gigliati: “Siamo tutti curiosi di vedere cosa succederà in questo mercato. Credo che tanto dipenda da Amrabat e dalla decisione che la Fiorentina prenderà su di lui. La Conference? Si può anche puntare a una competizione migliore, ma abbiamo visto quanto interesse genera il giocare anche una finale di questo calibro. Sono competizioni che ti danno visibilità.

Credo che per la prossima stagione si debba provare a fare una squadra che possa migliorare la classifica in campionato di quest’anno. Bisognerebbe sapere cosa passa nella testa di Italiano e di come vuole far giocare la squadra. Gli attaccanti? Sia Jovic che Cabral hanno bisogno di palloni in mezzo giocabili da parte degli esterni. Ne hanno avuti pochi. Serve un pacchetto completo che funzioni”.