Chiarugi: “Da Napoli sono passati grandi allenatori e giocatori forti. Commisso va ringraziato, ma Firenze merita di stare sempre in alto”

L’ex attaccante della Fiorentina Luciano Chiarugi ha parlato così a Radio Toscana: “La società viola potrebbe in futuro raggiungere il livello del Napoli, il gap non è così ampio e per colmarlo basterebbe indovinare i giocatori giusti. Intanto quest’anno sarebbe importante vincere almeno un trofeo, e credo che questa squadra abbia le carte in regola per mettere in difficoltà sia l’Inter sia il Basilea. Riguardo allo Scudetto, è ovvio che vincerlo a Firenze cambierebbe tutto e in fondo la piazza non è molto diversa da quella di Napoli”.

E poi ha aggiunto: “Da Napoli sono passati allenatori importanti, ma soprattutto giocatori forti che quando poi sono andati via hanno avuto dei sostituti forti. Senza nulla togliere alla nostra dirigenza, ma le intuizioni di Giuntoli su Kvaratskhelia e Osimhen hanno fatto la differenza. Noi dobbiamo ringraziare Commisso per gli investimenti che ha fatto, ma Firenze si merita maggiore credibilità in certi giocatori al fine di stazionare stabilmente nelle posizioni importanti della classifica”.