Chiarugi: “Il Basilea ha giocatori importanti ma la Fiorentina ha valori superiori. Italiano può scegliere la miglior formazione. Da chi aspettarsi qualcosa in più? Gonzalez e Bonaventura”

‘Cavallo Pazzo’ Chiarugi, ex attaccante della Fiorentina, ha analizzato l’imminente sfida col Basilea del Franchi. Ecco le sue parole: “La Fiorentina sta facendo bene in Conference League e ha le carte in regola per portare a casa l’accesso alla finale di Praga. La squadra ha dimostrato personalità e un gioco finalizzato a proporsi in fase offensiva. La Fiorentina non deve avere paura di affrontare queste sfide perchè ha acquisto le proprie sicurezze”.

“E’ una gara importante e la Fiorentina, come società e squadra, saprà prepararla nella maniera migliore possibile. La formazione gigliata ha dei valori superiori, possesso palla, mentalità e gioco. Serviranno però concentrazione e attenzione perchè il Basilea è una buona squadra da non sottovalutare, ha 3-4 giocatori importanti da tenere d’occhio. Amdouni è un giocatore interessante, Milenkovic non ci sarà ma abbiamo ottimi difensori come Ranieri, Igor e Martinez Quarta ed avrà difficoltà ad incontrarli”.

E ancora: “Il collettivo può essere decisivo, Italiano potrà scegliere la formazione migliore, tutti sono in discreta condizione. Ci aspettiamo sempre qualcosa in più da Gonzalez e Bonaventura che hanno doti superiori, ma sarà tutta la squadra che dovrà fare la differenza in questo rush finale che vede la Fiorentina protagonista. Cabral? Ritrovare le vecchie squadre trasmette voglia di rivalsa, stimoli in più da sfruttare. Sono sicuro che non fallirà l’appuntamento”.