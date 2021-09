Chiarugi: “Italiano ha dato la sua impronta alla Fiorentina. Gonzalez straordinario, Duncan è un giocatore trasformato”

L’ex giocatore della Fiorentina, Luciano Chiarugi, ha parlato dei temi del momento a Radio Toscana.

Queste le sue parole: “Abbiamo tutti un altro spirito, siamo rassicurati da queste prestazioni. Dopo le ultime disgraziate stagioni, Italiano ha dato l’impronta giusta alla squadra: tanti giocatori sono tornati a Firenze e stanno facendo bene. Fare bene a Firenze vorrebbe dire per lui consacrarsi come allenatore. Duncan mi sembra un calciatore trasformato, per non parlare di Saponara. La Fiorentina è una squadra importante con un presidente che può fare bene: tutte le aspettative per il futuro possono essere indubbiamente rosee. Il mister è preparatissimo e infatti si stanno vedendo i risultati”.

Continua così Chiarugi: “Prospettive? Solo con Paulo Sousa negli ultimi anni siamo partiti così bene, arrivando poi quinti alla fine del campionato. E’ chiaro che tutti hanno prospettato le sette big tra le prime sette, ma credo che la Fiorentina possa dire la sua e regalare grandi soddisfazioni: non c’è disparità di valori nella rosa. Vlahovic? Quando viene sostituito deve fare sempre come a Genova: essere arrabbiatissimo, ma in modo garbato. Gonzalez per me è un giocatore straordinario che può spaccare la partita”.