Chiarugi: “Italiano manca di coraggio nello schierare Bianco titolare. Mercato? A meno che tu non prenda un campione…”

L’ex calciatore e allenatore della Fiorentina Luciano Chiarugi ha parlato a Radio Bruno Toscana, soffermandosi sul centrocampista Alessandro Bianco: “Va tenuto in considerazione, è un ragazzo promettente, ma manca il coraggio di schierarlo titolare da parte di Italiano. Se i giovani vengono messi a disposizione della squadra, poi fanno fatti giocare e crescere. Vista anche la classifica, la Fiorentina può lanciarne alcuni, tra cui proprio Bianco”.

Sul calciomercato della Fiorentina: “Trovo che la rosa vada bene così, a meno che tu non prenda un campione. La Viola è coperta in tutti i ruoli e perderebbe tanto con cessioni importanti, come Vlahovic l’anno scorso”.