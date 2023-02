Chiarugi: “Italiano non è mai riuscito a scegliere il titolare fra Jovic e Cabral. Ikoné? Le aspettative erano alte, che delusione”

La bandiera viola Luciano Chiarugi è intervenuta a Radio Bruno Toscana per commentare gli attaccanti della Fiorentina di Italiano:

“Solo Italiano può decidere fra Jovic e Cabral, perché li vede tutti i giorni dall’interno. Dall’inizio però non ha trovato una quadra per il centravanti titolare. Hanno caratteristiche diverse, bisognerebbe vedere se magari fosse opportuno qualche accorgimento tattico”.

Poi su Ikoné: “E’ ancora giovane, ma a Firenze non ha fatto vedere niente. Mi aspettavo molto di più, così come da uno come Gonzalez. Abbiamo bisogno di lui e di tirare in porta”.