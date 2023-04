Chiarugi: “Jovic? Se non hai la cattiveria per far vedere chi sei, difficile mettere in difficoltà l’allenatore. Su Gonzalez dico che…”

L’ex attaccante della Fiorentina Luciano Chiarugi, a Radio Bruno si è espresso così sul reparto offensivo gigliato: “Jovic? Credo che è sempre difficile poter dire limiti e massimi, mi sembra demoralizzato e poco convinto di quello che sta facendo. Sembra che non avverta la fiducia di tutto il gruppo e dell’allenatore. Se non hai la cattiveria di far vedere che ci sei, è difficile poter mettere in difficoltà l’allenatore”.

Su Gonzalez ha aggiunto: “È consapevole anche se incompleto. Non ha trovato una continuità tale da essere decisivo”.